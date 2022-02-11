На преподавателя вуза в Уфе завели уголовное дело за платные оценки 34 студентам

Подозреваемая в период вносила в зачетные книжки 34 студентов университета заведомо ложные сведения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На преподавателя уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения завели уголовное дело о служебном подлоге. По версии следствия, 34-летняя обвиняемая за деньги ставила оценки в зачетные книжки студентов без проверки их знаний. Об этом 11 февраля сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

– Подозреваемая в период с 2020 по 2021 год из корыстных побуждений собственноручно внесла в зачетные книжки 34 студентов университета заведомо ложные сведения – оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний, – передало правоохранительное ведомство. – Преступления были выявлены в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО.

В управлении также рассказали, что ранее аналогичные уголовные дела были возбуждены против преподавателей этого университета в Самаре, Нижнем Новгороде и Пензе. Они организовали преступные схемы «по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов»: за положительную оценку по экзамену просили от 2 до 11 тыс. рублей, за выполнение дипломной работы от имени учащихся и подготовки рецензии для нее – до 20 тыс. рублей.