В Башкирии за сутки подтвердили 2,8 тыс. случаев COVID-19

Переболели коронавирусом в Башкирии более 128,8 тыс. человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

C начала пандемии в Башкирии зарегистрировано более 151,1 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили у 2 801 человека. Об этом 10 февраля сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 11 пациентов. Всего жертвами инфекции стали 4 876 жителей республики.

Переболели коронавирусом более 128,8 тыс. человек, 2 106 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Полностью вакцинировались от инфекции 2,24 млн человек (для коллективного иммунитета необходимо не менее 2,48 млн).