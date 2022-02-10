Аналитики назвали продукты, которые подорожали в Башкирии за одну неделю

Килограмм огурцов сейчас стоит 182 рубля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Башстат назвал продукты, которые подорожали в Башкирии за одну неделю. Аналитики сравнили ценники в магазинах за 28 января и 4 февраля.

Больше всего – на 7,2% – подорожали огурцы: за 1 кг сейчас просят 182 рубля. В цене также выросли мягкие шоколадные конфеты (327 руб., +5,4%), свежая капуста (58 руб., +3,8%) и сметана (236,5 руб., +2,5%.).

Из подешевевшего продовольствия статистики отметили свеклу (почти 42 руб. за 1 кг, -3,9%), помидоры (159 руб., -3,2%), сосиски (367 руб., -3,1%) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (419,5 руб., -2,4%).