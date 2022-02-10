Уфа заплатит 19 млн рублей за проект ликвидации шламохранилищ в Новых Черкассах

Победитель торгов снизил стоимость контракта на 6 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Уфа из местного бюджета заплатит 19 млн рублей за проект ликвидации шламохранилищ в районе поселка Новые Черкассы. Тендер выиграл московский институт «Газэнергопроект». На торгах он снизил начальную стоимость госконтракта на 6 млн рублей. Соответствующая информация 9 февраля появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить геодезические, гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания. Институту также нужно будет «предусмотреть рекультивацию участка с восстановлением земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием».

Изыскания на шламаохранилищах общей площадью более 14 тыс. кв. м. начнутся с момента заключения контракта. Окончание работ запланировано на 27 августа 2023 года.