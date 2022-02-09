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Общество9 февраля 2022 14:34

Суд обязал жительницу Башкирии убраться в квартире под надзором приставов

Хозяйка копила у себя дома мусор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УФССП

фото: УФССП

Суд в Ишимбайском районе Башкирии обязал местную жительницу убраться в квартире под надзором приставов. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба УФССП.

Как пояснили в ведомстве, иск в суд подала управляющая компания. Она попросила обязать женщину одного из многоквартирных домов навести порядок в квартире.

– Собственнице помещения неоднократно были вручены предписания с указанием срока привести квартиру в соответствии с нормами пользования жилыми помещениями. Жильцы также не раз обращались к ней напрямую с просьбой очистить квартиру от мусора, тем самым устранив нарушения их прав на благополучное проживание. – передали судебные приставы.

Иск был удовлетворен, и ответчицу обязали устранить выявленные нарушения. Под контролем приставов она очистила квартиру от мусора и проветрила ее.