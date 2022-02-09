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Общество9 февраля 2022 7:20

Суд по иску прокуратуры обязал «БашРТС» сделать перерасчет платы за отопление

Решение утвердил Верховный суд республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Основанием для обращения в суд послужили многочисленные жалобы граждан на высокие счета за отопление

Основанием для обращения в суд послужили многочисленные жалобы граждан на высокие счета за отопление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая по иску прокуратуры обязала ресурсоснабжающую организацию «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для обращения в суд послужили многочисленные жалобы граждан на высокие счета за отопление в декабре 2020 года. Результаты прокурорской проверки показали, что ресурсники нарушили условия договоров теплоснабжения, что привело к необоснованному завышению платы за тепло у жильцов многоквартирных домов.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал действия «БашРТС» незаконными и обязал ее сделать перерасчет в сторону уменьшения. Компания подала апелляцию, которую ВС Башкирии оставил без удовлетворения.