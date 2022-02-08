В Уфе при возгорании двухкомнатной квартиры погиб мужчина

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем повреждены домашние вещи на площади 4 кв. метра.

В Уфе сегодня, 8 февраля, произошел смертельный пожар, в котором погиб 47-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, вечером на улице Братьев Кадомцевых загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем повреждены домашние вещи на площади 4 кв. метра. После тушения спасатели нашли тело погибшего. О других пострадавших не уточняется. В данный момент на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.