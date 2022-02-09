Молодая уфимка отделалась условным сроком за дачу взятки инспектору ГИБДД

Уголовные дела также возбуждены в отношении полицейского и ее знакомого.

В Уфе вынесли приговор в отношении 22-летней девушки. Ее признали виновной в даче взятке инспектору ГИБДД.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, уфимка хотела заполучить водительское удостоверение, но при этом не хотела сдавать необходимые экзамены. В январе 2018 года она обратилась к своему знакомому с просьбой помочь ей и перечислила ему 12 тысяч рублей. Мужчина, будучи инструктором одной из автошкол, передал 10 тысяч рублей инспектору ГИБДД.

Свою вину девушка так и не признала. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Уголовные дела также возбуждены в отношении полицейского и ее знакомого.