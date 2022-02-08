Из жизни ушел депутат Курултая Ильдар Тимергалин

Ильдару Тимергалину был 61 год, у него остались дочь и сын.

Сегодня, 8 февраля, из жизни ушел депутат Госсобрания Курултай Ильдар Тимергалин. Об этом сообщил Константин Толкачев, выразив соболезнования супруге и близким. Ильдару Тимергалину был 61 год, у него остались дочь и сын.

- Тяжелая болезнь вырвала из наших рядов коллегу, товарища и соратника, - написал Толкачев.

Многие годы Тимергалин отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял агропромышленные предприятия республики, занимал высокую должность заместителя премьер-министра Правительства Башкирии.

Он родился и вырос в Башкирии, в селе Петровское Ишимбайского района. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт (сегодня - БГАУ) и начал свою трудовую деятельность в 1977 году рабочим Буздякского районного объединения «Сельхозтехника». Был заслуженным работником сельского хозяйства.

- Человек с активной жизненной позицией, настоящий профессионал, ответственный и принципиальный руководитель, он душой болел за интересы дела. Коллеги и все, кто знал Ильдара Сагитовича, уважали его за исключительную работоспособность, личную порядочность и доброжелательность. Таким он останется в нашей памяти. Прошу передать слова сердечного сочувствия и поддержки всем родным и близким, - подытожил председатель Госсобрания.