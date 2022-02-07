На месте руин завода в Башкирии откроют арт-центр за 65 млн рублей

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В башкирском селе Воскресенском на месте руин старейшего на Урале медеплавильного завода в мае откроют арт-центр за 65 млн рублей. Деньги на него были получены в качестве федеральной субсидии за победу во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды. Об этом 7 февраля сообщили в региональном правительстве.

– Многофункциональная культурная площадка у живописных руин Воскресенского завода привлечет дополнительные потоки туристов, – отметил и.о. председателя Госкомтуризма Ринат Фаткуллин.

На первом этапе площадка арт-центра была застроена сценическим комплексом, амфитеатром, визит-центром с туалетом, двумя торговыми павильонами, где могут разместить до 12 ремесленников с товарами, а также игровой площадкой для детей. В визит-центре можно будет заказать экскурсию с геогидом геопарка «Торатау», приобрести сувениры местных ремесленников, часть помещения займет оборудование для функционирования видеокамер и радиорубка для управления звуковым оборудованием по периметру. На втором этапе планируется благоустроить территорию вокруг местного пруда и земляной вал.

– В начале 20 века это место широко использовалось [владельцами завода] господами Пашковыми для светских гуляний и зимой, и летом. Они приезжали из столицы и проводили театральные выступления, выезжали на охоту, даже был теннисный корт. В рамках реконструкции мы хотели бы восстановить стадион, организовать мангальную зону, а в перспективе – кемпинг и глэмпинг. – рассказал глава сельсовета Сергей Кувайцев.

Предполагается, что арт-центр «раскроет туристический потенциал села», а также будет точкой притяжения для посетителей геопарка «Торатау», любителей промышленной архитектуры и художников.