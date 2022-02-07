В Башкирии против троих заключенных возбудили уголовное дело за дачу взяток сотруднику ФСИН

Сумма взяток варьировалась от 1,5 до 12 тыс. рублей – расценки зависели от проносимого товара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Салавате против троих заключенных возбудили уголовное дело о даче взяток сотруднику ФСИН. Об этом 7 февраля сообщил Следственный комитет республики.

По данным правоохранительного ведомства, зеки с сентября по декабрь 2020 года передавали деньги младшему инспектору группы надзора в колонии. Взамен последний передавал сидельцам мобильные телефоны, алкоголь и курительные семи. Сумма взяток варьировалась от 1,5 до 12 тыс. рублей – расценки зависели от проносимого товара. Всего за четыре месяца фсиновец получил 62,5 тыс. рублей.

Факты получения взяток выявили сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН и МВД Башкирии. Сейчас следователи допрашивают осужденных, а также сотрудников и руководство тюрьмы. Инспектор ФСИН был уволен. Уголовное дело против него уже рассматривается в суде.