На ремонт подъездов в 2022 году Башкирия направит 555 млн рублей

Деньги выделены на ремонт 958 подъездов в 320 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на программу комплексного ремонта подъездов многоквартирных домов в 2022 году будет направлено 555 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 7 февраля сообщил гендир регионального оператора капремонта Павел Сафонов.

Чиновник пояснил, что деньги выделены на ремонт 958 подъездов в 320 домах. В 2021 году в порядок было приведено втрое меньше подъездов – 306.

Напомним, на том же оперативном совещании глава республики Радий Хабиров поручил увеличить финансирование программы комплексного ремонта подъездов. Это связано с ростом цен на строительные материалы.