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Здоровье7 февраля 2022 9:20

От COVID-19 в Башкирии скончались 4 838 человек

В тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 28 пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали шесть человек

За прошедшие сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали шесть человек

В Башкирии по состоянию на 7 февраля от коронавируса скончались 4 838 человек. За последние сутки жертвами инфекции стали еще шесть пациентов. Об этом сообщил региональный Минздрав.

По данным ведомства, сейчас активными носителями COVID-19 являются 14 125 жителей: 13 840 пациентов лечатся дома, 285 – лежат в ковид-госпиталях (28 в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппаратам ИВЛ).

Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что недельный рост заболеваемости коронавирусом в республике составил 150%.

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