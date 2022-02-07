В Башкирии COVID-19 болеют более 10 тыс. детей

Коронавирусом в Башкирию болеют почти 10,5 тыс. детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 7 февраля коронавирусом болеют 10 496 детей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Это 2,1% от общего контингента обучающихся [в школах]. На прошлой неделе 40 школ ушло [на карантин] по COVID-19, 219 – по ОРВИ. На сегодняшний день семидневный режим [карантина]. Школы начинают постепенно возвращаться к очной форме обучения. – сказал чиновник.

Хажин ожидает положительную динамику по сокращению количества школ и классов на карантине.