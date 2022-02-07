Радий Хабиров поздравил с днем рождения первого президента Башкирии Муртазу Рахимова

Фото: архив КП-Уфа

Сегодня, 7 февраля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поздравил с днем рождения экс-президента республики Муртазу Рахимова. Старожилу российской политики сегодня исполнилось 88 лет.

- Сегодня день рождения у Муртазы Губайдулловича, у первого президента нашей республики. Утром мы его поздравляли, самое главное, крепкого здоровья ему, 88 лет исполняется. Я не знаю как вам, но чем дальше те времена, тяжелые времена становления нашей республики, тем я понимаю, какой сложный и ответственный период это был. И то, что во главе был такой человек, определило многое в дальнейшем развитии. Самые добрые, самые лучшие пожелания Муртазе Губайдулловичу. Подчеркиваю, самое главное – крепкого здоровья, - отметил Радий Хабиров на онлайн-совещании в правительстве Башкирии.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавил тогда еще БАССР в качестве председателя Верховного Совета в 1990-м году. В 1993 году был избран президентом республики, а в отставку ушел в 2010-м году.