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Общество7 февраля 2022 6:58

Жительница Башкирии отсудила у больницы 1 млн рублей за тяжкий вред здоровью после укола

Женщине пришлось перенести две операции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экспертиза показала, что женщина могла начать болеть из-за того, что укол ей сделали в неправильном месте

Экспертиза показала, что женщина могла начать болеть из-за того, что укол ей сделали в неправильном месте

Жительница башкирского города Нефтекамска взыскала с местной больницы 1 млн рублей за инъекцию, которая нанесла тяжкий вред ее здоровью. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.

В мае 2019 года истица обратилась за помощью в больницу – там ей сделали внутримышечный укол. После инъекции она почувствовала недомогание, а затем и вовсе несколько раз проходила лечение в медучреждениях, перенесла две операции и была вынуждена принимать сильнодействующие препараты.

– В период реабилитации истец понесла расходы, вызванные повреждением здоровья, также ею был утрачен заработок за период временной нетрудоспособности, – передал суд.

Экспертиза показала, что женщина могла начать болеть из-за того, что укол ей сделали в неправильном месте. Суд пришел к выводу, что пострадавшей была оказана некачественная медицинская помощь.

Городскую больницу Нефтекамска обязали выплатить истице компенсацию морального вреда в 1 млн рублей, а также сумму утраченного заработка, расходы на лечение и адвоката.

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