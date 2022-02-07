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Общество7 февраля 2022 6:20

10-летний певец из Башкирии не прошел в девятый сезон шоу «Голос. Дети»

До Рамазана Биккинина не дошла очередь на прослушиваниях, хотя он уже готовился выйти на сцену
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com // Рамазан Биккинин

фото: instagram.com // Рамазан Биккинин

10-летний певец из башкирского городе Стерлитамака Рамазан Биккинин не прошел в девятый сезон шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». Об этом юный артист сообщил на своей странице в инстаграме.

– Завершились слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети». До меня очередь не успела дойти, поэтому я автоматически перехожу в 10-й сезон без кастинга и отборочного тура! Слепые прослушивания длились 3 дня, – написал Биккинин 5 февраля.

Мальчик пояснил, что был на прослушивании вместе со своим педагогом и концертмейстером. В первый день пробы прошли 20 участников, во второй – 19, в третий осталось только шесть мест.

– Мы уже стояли перед выходом на сцену. Можете представить, что мы испытали в тот момент! В итоге, 27 участников, которые не успели выступить […] будут участвовать в следующем сезоне. И, по правилам шоу, мы будем выступать в первый день слепых прослушиваний, – отметил мальчик.

Он добавил, что теперь у него и педагога есть целый год, чтобы подготовиться к юбилейному, десятому сезону шоу.

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