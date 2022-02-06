Жителям Башкирии рассказали, будут ли закрывать торговые центры и вводить QR-коды в транспорте

Пока жителям республики предложили не ходить в магазины без острой необходимости

В Башкирии продолжает бушевать пятая волна коронавируса. Ежедневно регистрируется уже под 2 тысячи новых заболевших, то и дело школы переводят на дистант. Жители республики недоумевают: почему же не закрыть временно торговые центры, чтобы исключить массовые скопления людей. Других интересует вопрос: будут ли вводить в общественном транспорте QR-коды.

Как уточнили в ЦУРе, приостановить работу торговых центров и ввести QR-коды в общественном транспорте может только Роспотребнадзор или по рекомендации главного санитарного врача республики, но таких предложений пока не поступало.

- Руководство республики внимательно следит за ситуацией. Учитывая эпидемиологическую обстановку, увеличили время работы поликлиник для взрослых. В республике началась вакцинация детей и подростков, - отметили в ЦУРе.

Жителям Башкирии посоветовали не гулять по магазинам без острой необходимости и не забывать носить маски в общественных местах.