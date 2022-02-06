В Башкирии от коронавируса привили уже 2183 ребенка

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии продолжают вакцинировать от коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет. На 6 февраля 2022 года вакцину «Спутник-М» получили уже 2183 ребенка (еще +10 за сутки).

Напомним, что всего в республику поступило пока 2880 доз вакцины, из которых 540 передали в Уфу. По предположениям Минздрава, первая партия вакцины закончится уже к концу недели. Врачи отмечают, что «Спутник-М» не дает побочных эффектов, не считая кратковременного повышения температуры.

Всего от коронавируса в Башкирии первым компонентом привито уже более 96 процентов населения, подлежащего иммунизации – 2 390 684 человека. Полностью завершили вакцинацию 2 229 194 жителя республики, что составляет 89,7 от подлежащего населения.