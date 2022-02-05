Температура воздуха в Башкирии начнет понижаться с 7 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирию придет мороз – столбики термометров могут опуститься до -21°. Об этом сообщил Башгидромет.

Температура воздуха снизится в самом начале недели, 7 и 8 февраля. Ночью похолодает до -9,-14° (при прояснениях -16,-21°), днем чуть потеплеет: -5,-10°, местами до -15°. По республике пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер будет восточным, северо-восточным, порывы не прогнозируются.

Этой ночью, 6 февраля, температура составит -5,-10° (при прояснениях до -17°), днем солнце прогреет воздух до -2,-7°. Ветер ожидается умеренным. На отдельных участках автодорог сохранится снежный накат и гололедица.