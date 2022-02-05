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Общество5 февраля 2022 16:20

Синоптики прогнозируют в Башкирии мороз до -21°

На фоне понижения температуры в регионе выпадет небольшой снег
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Температура воздуха в Башкирии начнет понижаться с 7 февраля

Температура воздуха в Башкирии начнет понижаться с 7 февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирию придет мороз – столбики термометров могут опуститься до -21°. Об этом сообщил Башгидромет.

Температура воздуха снизится в самом начале недели, 7 и 8 февраля. Ночью похолодает до -9,-14° (при прояснениях -16,-21°), днем чуть потеплеет: -5,-10°, местами до -15°. По республике пройдет небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер будет восточным, северо-восточным, порывы не прогнозируются.

Этой ночью, 6 февраля, температура составит -5,-10° (при прояснениях до -17°), днем солнце прогреет воздух до -2,-7°. Ветер ожидается умеренным. На отдельных участках автодорог сохранится снежный накат и гололедица.

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