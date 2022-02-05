Хабиров поздравил биатлониста Латыпова с «бронзой» на Олимпиаде в Пекине

Латыпов финишировал третьим в смешанной эстафете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил биатлониста от республики Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Руководитель региона обратился к спортсмену через свои соцсети.

– Сильная борьба, честная! Поздравляю всех, поздравляю Эдуарда Латыпова, воспитанника башкирского биатлона, и нашего легендарного тренера Виктора Никитина. – написал Хабиров.

Напомним, Латыпов завоевал «бронзу» в смешанной эстафете. Биатлонист был финишером – после Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой и Александра Логинова.