В Башкирии за сутки подтвердили более 1,8 тыс. случаев коронавируса

На госпитализации с ковидом в Башкирии лежат 242 пациента Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 1 845 человек – для республики это очередной рекордный показатель. С начала пандемии было зарегистрировано более 139,2 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил региональный оперштаб.

В течение минувших 24 часов от COVID-19 скончались 19 пациентов – для 2022 года это максимальное число умерших. Всего жертвами инфекции стали 4 827 человек.

Переболели коронавирусом 129,9 тыс. жителей Башкирии, 626 из них выписались по выздоровлению за сутки.

Носителями инфекции в республике прямо сейчас являются 10 527 человек: 10 285 лечатся дома, 242 пациента лежат в ковид-госпиталях (37 в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ).