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Происшествия5 февраля 2022 5:54

ФСБ задержала 21-летнего жителя Башкирии, который сообщил о взрывчатке в торговом центре

Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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21-летний парень сообщил в полицию о возможном нахождении в торговом центре опасного предмета

21-летний парень сообщил в полицию о возможном нахождении в торговом центре опасного предмета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя, который сообщил о взрывчатке в одном из торговых центров города Стерлитамаке. Молодой человек дал признательные показания, передало региональное МВД 5 февраля.

– Поступило сообщение о том, что в одном из торгово-развлекательных комплексов города может находиться опасный предмет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, полицейские кинологи со служебными собаками, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Посетители покинули торговый центр. Сотрудники правоохранительных органов при обследовании здания не обнаружили ничего подозрительного.

Автора ложного вызова через несколько дней задержали сотрудники ФСБ и МВД. Безработного парня доставили в отдел, где он пояснил, что позвонил в полицию и сказал о возможном минировании ТЦ, находясь в городе Кумертау. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Отметим, что в Стерлитамаке 26 января об анонимном звонке о заложенной бомбе сообщал торгово-развлекательный комплекс «Фабри».