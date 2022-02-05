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Общество5 февраля 2022 5:22

Трассу между Уфой и Стерлитамаком полностью осветят к концу лета 2022 года

Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Освещение на дороге между Уфой и Стерлитамаком включат в конце лета этого года

Освещение на дороге между Уфой и Стерлитамаком включат в конце лета этого года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трассу Р-240 между Уфой и Стерлитамаком полностью осветят в конце лета 2022 года. Об этом 4 февраля на своей странице в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Мы с Уфы до Стерлитамака сделали освещение вдоль трассы. Мы его включаем поэтапно – полностью трассу Уфа – Стерлитамак осветим в конце лета 2022 года, ездить потом будет гораздо безопаснее, – отметил руководитель региона.

Он добавил, что на 74-м километре трассы Р-240 в Аургазинском районе случился оползень. Его последствия будут ликвидированы не позже начала 2023 года – сейчас участок находится на проектировании. Кроме того, автодорогу там сделают четырехполосной.