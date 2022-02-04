Отец из Башкирии похитил ухажера своей дочери из-за вписок, которые она устраивала с другим парнем

Мужчина похитил и заковал в наручники ухажера своей дочери, приняв его за другого человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Салавате вынесли приговор 43-летнему отцу, который похитил ухажера своей дочери из-за вечеринок, которые она устраивала с другим парнем. Об этом 4 февраля сообщил местный суд.

Инцидент произошел еще в июне 2020 года. Мужчина узнал, что его несовершеннолетняя дочь встречается с молодым человеком и попросил ее назначить с ним встречу. Обвиняемый подъехал к назначенному месту на автомобиле и похитил юношу.

– Мужчина нанес потерпевшему не менее 3 ударов кулаками в область лица и верхних конечностей, после чего взял металлические наручники и надел их на правую руку молодого человека. Затолкав последнего на заднее сиденье машины, мужчина пристегнул другой конец наручников к ручке задней двери автомобиля и направился к месту жительства отца потерпевшего, – озвучили материалы дела в пресс-службе суда.

Злоумышленник застал отца молодого человека дома и устроил с ним драку, а затем убежал, не успев отстегнуть наручники.

На суде обвиняемый признал вину и рассказал, чем же его так не устроил ухажер дочери. По его словам, в 2018 году, когда он ездил работать вахтовым методом, от соседей постоянно поступали жалобы на шум в его квартире. Вернувшись домой, он узнал, что к его дочери приходит некий парень, и они организуют вписки, на которых распивают алкоголь вместе с друзьями. Отец строго-настрого запретил девушке встречаться с юношей.

– В 2020 году он вновь узнал, что его дочь встречается с молодым человеком, и, подумав, что это прежний парень, попросил дочь назначить с ним встречу. Подъехав вместе с дочерью к месту встречи и увидев молодого человека, он на эмоциях несколько раз его ударил и посадил в машину, чтобы отвезти к его отцу для разговора. Наручниками пристегнул для того, чтобы парень не убежал. О том, что это был другой молодой человек, о котором дочь побоялась рассказать, он не знал, – добавили в суде.

Мужчину признали виновным в похищении несовершеннолетнего и приговорили к пяти годам условного срока.