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Здоровье4 февраля 2022 10:06

В Башкирии за сутки подтвердили более 1,6 тыс. случаев COVID-19

Инфицированных за 24 часа оказалось в 2,5 раза больше, чем выздоровевших
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В больницах лежат 249 жителей Башкирии с коронавирусом. Состояние 36 из них оценивается как тяжелое

В больницах лежат 249 жителей Башкирии с коронавирусом. Состояние 36 из них оценивается как тяжелое

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 1 678 человек. Для республики это очередной антирекорд. Всего на территории региона было зарегистрировано более 137,4 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил местный Минздрав.

Скончались от COVID-19 еще шесть пациентов. С начала пандемии инфекция в республике унесла жизни 4 808 человек.

Переболели коронавирусом свыше 123,4 тыс. жителей Башкирии, 626 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 9 162 человека: 8 913 лечатся дома, 249 лежат в ковид-госпиталях (36 пациентов в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ).

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