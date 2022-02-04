Минздрав прокомментировал жалобы жителей Уфы на долгое ожидание результатов ПЦР

Поликлиники отправляют ПЦР-тесты в лаборатории по 3-4 раза в сутки Фото: Алиса ТИТКО

Жители Уфы стали жаловаться на долгое ожидается результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Десятки горожан оставляют свои обращения под публикациями главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях.

– Я сдавала в понедельник, сегодня четверг – результата до сих пор нет, хотя в поликлинике сказали, что в среду будут. В колл-центр звоню каждый день, ответ один – большая загруженность. То есть пока я не получу анализ ПЦР, со мной можно контактировать, самоизоляцию мне и всем домашним можно не соблюдать, лечение я получаю по одинаковой для всех схеме для ОРВИ – написала уфимка Гульназ К.

Горожанка Вероника Е. 3 февраля пожаловалась, что из-за отсутствия результатов ПЦР-теста, который был сдан еще 28 января, ее ребенку запретили посещать школу.

Как пояснили в Минздраве Башкирии, задержки с анализами происходит «из-за значительного роста заболеваемости ОРВИ и в частности коронавирусной инфекцией как среди населения, так и медицинского персонала». На поликлиниках сейчас лежит «колоссальная нагрузка».

– Медработников не хватает, многие тоже болеют, поэтому для помощи к работе в поликлинике привлекли узких специалистов, ординаторов БГМУ, – передали в ведомстве.

Там добавили, что ПЦР-тест сейчас можно сдать с 7:30 до 19:30, а биоматериал поликлиники отправляют в лаборатории по 3-4 раза в сутки.