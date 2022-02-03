Пресс-службу правительства Башкирии в качестве и.о. возглавила Мариам Башкирова

фото: Мариам Башкирова

Исполняющим обязанности главы пресс-службы правительства Башкирии стала 28-летняя Мариам Башкирова. Об этом она сообщила 3 февраля в беседе с «КП-Уфа».

– На данный момент исполняю обязанности директора департамента информационного сопровождения аппарата правительства в связи с переходом Ольги Красноногой в агентство, – передала Башкирова.

Она добавила, что стала и.о. руководителя пресс-службы правительства еще 11 января.

Ранее пост пресс-секретаря кабмина республики занимала Ольга Красноногая. В начале января она перешла работать зампредом в Агентство по печати и СМИ республики.

Башкирова ранее была заместителем главного редактора в «РБК-Уфа» и ведущей авторской рубрики о ситуации с коронавирусом в республике. Снимала фильм о COVID-19, где одним из главных героев был как раз глава регионального правительства Андрей Назаров. В прошлом также занимала различные должности в федеральных СМИ по направлению международной социально-политической повестки. До этого, как следует из биографической справки, работала в сфере политического пиара.