БГПУ, БашГУ и БГАУ перевели всех студентов на дистант из-за коронавируса

фото: БашГУ

Сразу три вуза Башкирии перевели студентов на дистанционное обучение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Речь идет БГПУ, БашГУ и БГАУ. Информация о переводе учащихся на «удаленку» появилась на сайтах университетов.

У студентов Башкирского государственного педагогического университета дистант продлится с 3 по 23 февраля.

Башкирский государственный университет ввел удаленное обучение на период с 7 по 13 февраля. С 14-го числа очники смогут посещать пары в корпусах, «за исключением занятий с количеством обучающихся 50 и более человек». Студенты очно-заочной и заочной форм продолжат обучение исключительно на дистанте.

Башкирский аграрный университет так же ввел «удаленку». Она продлится как минимум до 12 февраля.