Суточный прирост зараженных COVID-19 в Башкирии приблизился к 1,5 тыс. человек

Прямо сейчас активными носителями инфекции являются более 8,1 тыс. жителей Башкирии, 229 из них лежат в ковид-госпиталях

В Башкирии зарегистрирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился еще у 1 492 человек. С начала пандемии на территории республики было выявлено более 135,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил местный Минздрав.

В течение минувших 24 часов от COVID-19 скончались 18 пациентов. Всего жертвами инфекции в регионе стали 4 802 человека.

Переболели коронавирусом свыше 122,8 тыс. человек, 609 из них выписались по выздоровлению за последние сутки.

Прямо сейчас активными носителями инфекции являются более 8,1 тыс. жителей Башкирии: 7 887 лечатся дома, 229 – лежат в ковид-госпиталях (35 в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ).

Полностью вакцинировались от ковида в республике 2,21 млн человек (для достижения коллективного иммунитета необходимо не менее 2,48 млн).