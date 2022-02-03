Мэрия Уфы намерена учредить новую компанию по благоустройству города

Новая компания будет заниматься обслуживанием иллюминации и содержанием свободных помещений, которые находятся на балансе муниципального фонда

В Уфе появится новая компания по благоустройству города. Вопрос о создании предприятия, учредителем которого выступит мэрия, будет рассмотрен в Горсовете 16 февраля. Общество с ограниченной ответственностью планируется назвать «Моя Уфа» Информация об этом появилась в материалах к заседанию на сайте городского парламента.

Ожидается, что компания, помимо благоустройства территории башкирской столицы, будет заниматься обслуживанием иллюминации и подсветки фасадов жилых домов, а также содержанием свободных помещений, которые находятся на балансе муниципального фонда.