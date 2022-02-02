Эстакадный мост Восточного выезда из Уфы станет самым протяженным в Башкирии

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Сегодня, 2 февраля, строители Восточного выезда приступили к надвижке мостового перехода через реку Уфу с эстакадой длиной в 2,65 км. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это будет самый протяженный мост данного типа в республике. Он отметил, что сама река останется судоходной – переход над ней протянется на 470 метров.

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев, надвижку мостового перехода, который будет располагаться на 72-х опорах, планируется завершить в ноябре 2022 года.

Напомним, стоимость Восточного выезда оценивается в 33,5 млрд рублей. Он предусматривает строительство тоннеля в 1,2 км, моста и автодороги протяженностью 10 км. В эксплуатацию объект планируется ввести к 2024 году.