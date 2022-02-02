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Происшествия2 февраля 2022 5:23

В пожарах в Башкирии за ночь погибли три человека

Первый несчастный случай произошел в Благовещенском районе, второй – в Миякинском
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Башкирии в ночь с 1 на 2 февраля произошло два пожара, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в региональном МЧС и Госкомитете по ЧС.

Первый пожар случился в одиннадцатом часу в селе Саннинское Благовещенского района. Там по улице Молодежной загорелся дом. Открытое горение спасатели ликвидировали к 00:20. В ходе разбора места происшествия сотрудники экстренной службы обнаружили тела 58-летнего хозяина дома и его рабочего. По словам соседей, они приехали несколько дней назад и распивали спиртные напитки.

Второй инцидент произошел в два часа ночи в селе Садовый Миякинского района. По улице Лесной вспыхнул еще один жилой дом. Во время тушения спасатели обнаружили фрагменты тела 65-летней женщины.

Причины пожара и обстоятельства пожаров устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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