В Башкирии от коронавируса вакцинировались больше двух млн людей

Всего в планах привить от ковида 2 484 667 человек при общем количестве взрослого населения 3 105 836 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике на сегодняшний день, 1 февраля 2022 года, сделали прививку от коронавируса (1 и 2 компонентом) 2,205 миллионов человек. Это почти 89% подлежащего вакцинации населения. Об этом рассказали в Минздраве.

Первый компонент получили 2,367 млн человек или 95% от подлежащего вакцинации населения. Ревакцинировались 307 тысяч жителей.

В ведомстве отметили, что за последние сутки вакцинировались почти 12 тысяч человек, более 3700 человек ревакцинировались.

Всего в планах привить от ковида 2 484 667 человек при общем количестве взрослого населения 3 105 836 человек.