Жительница Башкирии убедила бывшего мужа убить инвалида из-за 30 тыс. рублей

фото: СК РБ

В башкирском городе Кумертау местная жительница подговорила бывшего мужа убить и обокрасть инвалида из-за долга в 30 тыс. рублей. Против обоих возбудили уголовное дело об убийстве, подстрекательстве к нему и краже. Об этом 1 февраля сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, 27-летняя обвиняемая задолжала своем бывшему 38-летнему сожителю-инвалиду 30 тыс. рублей. Женщина не хотела возвращать эти деньги и уговорила экс-супруга убить кредитора. Злоумышленница узнала, что потерпевший будет один дома в ночь с 25 на 26 марту.

– Обвиняемые вместе пришли к дому жертвы, где женщина ввела потерпевшего в заблуждение, заявив, что пришла одна вернуть долг, а когда тот открыл дверь, обвиняемый нанес мужчине множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления, – передали в СК РБ.

После убийства супружеская пара украла из дома жертвы ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, с которой они сняли 33,5 тыс. рублей. Общий ущерб потерпевшему оценен в 83 тыс. рублей.

Утром тело погибшего обнаружил его знакомый. Следователям не составила труда оперативно поймать подозреваемого, однако тот заявил, что якобы действовал один и сам совершил убийство бывшего сожителя супруги из личной неприязни. Следователей это не убедило, и они продолжили прорабатывать версию с причастностью женщины к убийству.

– Были допрошены знакомые потерпевшего и обвиняемых, изучены камеры видеонаблюдения, проведены обыски по местам их жительства, а также оперативно-разыскные мероприятия, в результате установлен свидетель, который изобличил женщину в совершенном преступлении, а также добыты иные доказательства ее причастности к преступлению, – отметили в СК.

В конечном счете обвиняемая все-таки созналась в содеянном и написала явку с повинной. И ее, и бывшего мужа отправили под арест в СИЗО.