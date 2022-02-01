19-летнюю девушку из Башкирии шантажировали сливом личных фото в сеть

Девушка отдала 8 тыс. рублей мошеннику, который грозился распространить ее личные фото в сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иглинском районе Башкирии 19-летняя девушка отдала мошеннику 8 тыс. рублей, опасаясь распространения своих личных фотографий в сети. Об этом 1 февраля сообщило региональное МВД.

Жительница элитного поселка Акбердино пожаловалась в полицию на шантаж. По ее словам, неизвестный мужчина написал ей в соцсетях через фейковый аккаунт и грозился опубликовать в открытый доступ ее личные снимки. Под этим предлогом злоумышленник убедил девушку прислать на его банковский счет 8 тыс. рублей.

Районное МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества.