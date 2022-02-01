Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 13:00

19-летнюю девушку из Башкирии шантажировали сливом личных фото в сеть

Она согласилась передать мошеннику 8 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка отдала 8 тыс. рублей мошеннику, который грозился распространить ее личные фото в сети

Девушка отдала 8 тыс. рублей мошеннику, который грозился распространить ее личные фото в сети

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иглинском районе Башкирии 19-летняя девушка отдала мошеннику 8 тыс. рублей, опасаясь распространения своих личных фотографий в сети. Об этом 1 февраля сообщило региональное МВД.

Жительница элитного поселка Акбердино пожаловалась в полицию на шантаж. По ее словам, неизвестный мужчина написал ей в соцсетях через фейковый аккаунт и грозился опубликовать в открытый доступ ее личные снимки. Под этим предлогом злоумышленник убедил девушку прислать на его банковский счет 8 тыс. рублей.

Районное МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

0