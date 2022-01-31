Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в четыре раза

В Уфе концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в четыре раза, а кумола – в 1,3 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Уфы концентрация сероводорода превысила норму в четыре раза, а кумола – в 1,3. Аномалию 28 января в 13:00 зарегистрировал пост наблюдения за загрязнением атмосферы по улице Ульяновых, 57. Об этом 31 января сообщил Башгидромет.

Напомним, в самом начале января тот же пункт зафиксировал 10-кратный скачок по содержанию сероводорода в воздухе.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом, вдыхание которого может вызывать головокружение, головную боль, тошноту.

Изопропилбензол (кумол) – бесцветная горючая жидкость. При попадании на кожу, глаза и слизистые вызывает раздражения. Вдыхание паров чревато головной болью, головокружением и ухудшением самочувствия.