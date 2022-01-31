Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 10:16

В Башкирии за сутки подтверждено 964 случая COVID-19. Это третий антирекорд подряд

Скончались от инфекции еще девять пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Башкирии продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Башкирии продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 964 человек. Это третий антирекорд подряд по приросту заболевших (вчера было зарегистрировано 856, позавчера – 710). С начала пандемии на территории республики подтвердилось более 132 тыс. случаев инфицирования. Статистику на 15:00 31 января озвучил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще девять пациентов. Общее число умерших от инфекции достигло 4 748 человек. Переболели коронавирусом свыше 121,2 тыс. жителей Башкирии, 491 из них выписался за минувшие 24 часа.

Полностью вакцинировались 2,19 млн человек (для планового показателя по достижению коллективного иммунитета необходимо 2,48 млн).