В Башкирии за сутки подтверждено 964 случая COVID-19. Это третий антирекорд подряд

В Башкирии продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 964 человек. Это третий антирекорд подряд по приросту заболевших (вчера было зарегистрировано 856, позавчера – 710). С начала пандемии на территории республики подтвердилось более 132 тыс. случаев инфицирования. Статистику на 15:00 31 января озвучил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще девять пациентов. Общее число умерших от инфекции достигло 4 748 человек. Переболели коронавирусом свыше 121,2 тыс. жителей Башкирии, 491 из них выписался за минувшие 24 часа.

Полностью вакцинировались 2,19 млн человек (для планового показателя по достижению коллективного иммунитета необходимо 2,48 млн).