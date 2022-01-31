Министр торговли Башкирии рассказал о вине, которое делают из местного винограда

На фото - бутылки, в которое будут разливать башкирское вино

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев рассказал о игристом вине, которое делают из башкирского винограда.

О необычном напитке министр рассказал в своих социальных сетях. Он побывал на территории предприятия, которое в Уфе производит игристое вино из сырья, выращенного в Башкирии. Учитывая местный климат, история действительно удивительная.

Первую партию напитка уже произвели – сырье для него вырастили на территории на Кушнаренковского района Башкирии.

- Руководство компании говорит, что продукт получился очень достойным. Сейчас проводится всесторонний лабораторный анализ полученного продукта. Как знать, возможно, через некоторое время о Башкортостане заговорят, в том числе, как о республике виноделия, - написал министр в соцсетях.