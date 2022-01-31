Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 3:10

Министр торговли Башкирии рассказал о вине, которое делают из местного винограда

Игристый напиток производят в Уфе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На фото - бутылки, в которое будут разливать башкирское вино

На фото - бутылки, в которое будут разливать башкирское вино

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев рассказал о игристом вине, которое делают из башкирского винограда.

О необычном напитке министр рассказал в своих социальных сетях. Он побывал на территории предприятия, которое в Уфе производит игристое вино из сырья, выращенного в Башкирии. Учитывая местный климат, история действительно удивительная.

Первую партию напитка уже произвели – сырье для него вырастили на территории на Кушнаренковского района Башкирии.

- Руководство компании говорит, что продукт получился очень достойным. Сейчас проводится всесторонний лабораторный анализ полученного продукта. Как знать, возможно, через некоторое время о Башкортостане заговорят, в том числе, как о республике виноделия, - написал министр в соцсетях.

0