Уфимец-садист отрезал жене волосы и избил ее до полусмерти

Уфимец едва не убил жену из-за водки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимец жестоко избил жену, которая спрятала от него водку.

Жуткая история произошла в Октябрьском районе столицы. Уфимец распивал спиртное в компании своей жены и приятеля. Когда гость и супруг отошли, женщина решила спрятать алкоголь, чтобы прекратить встречу. Вернувшись, муж принялся ругать жену и требовать вернуть водку на стол. Женщина ударила мужа по щеке, и он на время успокоился.

Спустя несколько минут он набросился на супругу с ножом и начал колоть ее в спину и шею. Садист отрезал жене волосы и жестоко избивал, спрашивая умерла та или нет. На шум прибежал второй участник встречи – ему садист заявил, что уже убил жену.

К счастью, плану неадекватного мужчины не удалось сбыться. В квартиру зашла обеспокоенная соседка, которая и вызвала медиков. Вместе с врачами на место прибыли полицейские, которые задержали садиста.

В итоге мужчину признали виновным в попытке убийства и приговорили к 6,5 годам заключения в колонии сторогого режима. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.