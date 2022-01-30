Фанаты ФК «Уфа» выступили против Fan ID

Болельщики "Уфы" выступили против введения Fan ID Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фан-клуб ФК «Уфа» выступил против обязательного применения системы Fan ID на матчах РПЛ.

Система Fan ID предусматривает создание уникального для каждого болельщика паспорта. В нем будет фиксироваться, на каких матчах был фанат. Также с помощью этого документа можно будет попасть на сам стадион. В выдаче Fan ID могут запретить, если ранее фаната замечали в нарушении порядка на спортивном объекте. Закон о введение в России Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Фанаты большинства клубов РПЛ негативно восприняли такое нововведение. 29 января объединение болельщиков «Уфимцы» присоединилось к мнению остальных футбольных фанатов – они категорически против такого документа. Они считают его бесполезным.

- Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия FAN ID, - гласит послание болельщиков.