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Здоровье29 января 2022 15:35

В Башкирии власти рассказали, как будет решаться вопрос с переводом школ на дистант

Доля заболевших учащихся в республике составляет 0,67%
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии власти рассказали, как будет решаться вопрос с переводом школ на дистанционную работу. Ситуацию чиновники прояснили на сегодняшнем совещании регионального оперштаба.

По словам первого замминистра образования республики Альберт Яримов, в настоящее время в школах республики складывается стабильная ситуация с COVID-19. На данный момент доля заболевших учащихся в регионе составляет 0,67%.

Региональные власти решили, что при необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и Министерством образования Башкирии главы муниципалитетов самостоятельно будут определять школы и классы в них, которые будут переходить на дистанционное обучение.

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