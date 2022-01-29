В Башкирии власти рассказали, как будет решаться вопрос с переводом школ на дистант

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В Башкирии власти рассказали, как будет решаться вопрос с переводом школ на дистанционную работу. Ситуацию чиновники прояснили на сегодняшнем совещании регионального оперштаба.

По словам первого замминистра образования республики Альберт Яримов, в настоящее время в школах республики складывается стабильная ситуация с COVID-19. На данный момент доля заболевших учащихся в регионе составляет 0,67%.

Региональные власти решили, что при необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и Министерством образования Башкирии главы муниципалитетов самостоятельно будут определять школы и классы в них, которые будут переходить на дистанционное обучение.