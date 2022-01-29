В Уфе ремонт улицы Рабкоров планируется завершить в 2022 году

Фото: Администрация Уфы

В Уфе ремонт улицы Рабкоров власти обещают завершить к 2022 году. Речь идет участке от Академика Ураксина до Степана Кувыкина. Работы по реконструкции объекта начались в июле 2021 года и, как рассказала пресс-служба мэрии башкирской столицы, их планируют завершить к концу 2022 года.

Общая протяженность реконструируемого составляет 752 метра. В настоящее время рабочие заняты переустройством многих инженерных коммуникаций. Планируется создание ливневой канализации диаметрами 200 и 1000 миллиметров и общей протяженностью чуть более 2,1 километров. Ранее, как отмечают чиновники, на данной улице ее не было.

Кроме того, проект капитального предусматривает переустройство тепловых сетей, силовых кабелей, линий связи, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, обустройство газопровода и устройство наружного освещения. Также на улице появятся тротуары, велодорожки и парковки для автомобилей.