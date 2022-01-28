Минзем Башкирии без проведения торгов сдал в аренду застройщику участок на 8,3 тыс. кв. м.

На сданном в аренду участке построят жилой дом Фото: Евгения ГУСЕВА

Минземимущество Башкирии по распоряжению главы республики Радия Хабирова без проведения торгов сдало в аренду застройщику участок в городе Стерлитамаке площадью 8,3 тыс. квадратных метров. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства.

Землю в границах улиц Социалистической, Химиков, Тукаева и Салавата Юлаева получил специализированный застройщик «Жилье плюс». Компания в рамках инвестпроекта будет возводить на участке многоквартирный жилой дом, общая площадь квартир в котором превысит 8 тысяч «квадратов». Жилье планируется сдать в конце 2023 года.

Как пояснили в Минземимуществе, шесть жилых помещений площадью 200 кв. м. получат в собственность обманутые дольщики.