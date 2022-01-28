Дольщики долгостроя «Черемушки» получат квартиры в третьем квартале 2022 года

фото: Минстрой

Более 700 дольщиков жилого комплекса «Черемушки», ожидающие ключи от квартир с 2017 года, получат их в третьем квартале 2022-го. Об этом 28 января сообщил Минстрой республики.

Возведение догостроя возобновилось летом 2021 года. Новый застройщик получил проектное финансирование на сумму более 300 млн рублей. Готовность литера №3 составляет 90%, литера №2 – 60%. Как пояснили в строительной компании, сроки ввода многоквартирных домов затянулись из-за проблем с прокладкой наружных инженерных сетей – сейчас этот вопрос решен.

– Все объекты – в зоне нашего внимания, но бывают вопросы, на решение которых уходит определенное время. Мы неоднократно проводили совещания по ЖК «Черемушки», на одном из последних – определили четкие сроки выполнения работ по наружным сетям, чтобы сроки больше не корректировались. – сказал глава Минстроя РБ Егор Родин.

Строительство обоих литеров будет завершено в апреле-июне. Уже к июлю дольщики должны получить ключи от квартир.