В деле два эпизода. По одному из них обвиняемым проходит только единственный фигурант. По версии следствия, он похитил у предприятия 11 млн рублей под предлогом поставки топлива Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе троих местных жителей будут судить по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении более 25 млн рублей под предлогом поставки газового и дизельного топлива. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемые от имени компании «Гермес» сообщили представителям фирмы «Гайрат-82» о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов. Между предприятиями был заключен соответствующий контракт. Сообщники не исполнили обязательства и похитили у «Гайрат-82» более 14,8 млн рублей.

По еще одному эпизоду мошенничества обвиняемым проходит только один из фигурантов. Согласно материалам дела, в феврале 2020 года, будучи замом директора в компании «Нефте-Сервис», он похитил свыше 11 млн рублей под предлогом поставки 260 тонн дизельного топлива в «YUSUF BOBO FAYZ».

Обвиняемые отрицают свою вину в преступлениях. Уголовное дело против них передано в Советской районный суд Уфы.