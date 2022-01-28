В Башкирии муж выкинул еще живую жену в колодец и забетонировал

фото: СК РБ

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор уфимцу, который убил жену, сбросив ее в колодец. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 25 сентября 2021 года. В садовом доме 44-летний мужчина поругался со своей 50-летней супругой. Во время ссоры он стал ее душить веревкой, отчего та потеряла сознание. Осужденный решил, что жена скончалась, и сбросил ее тело в колодец глубиной около 10 метров – он находился на территории их участка. Скважину мужчина засыпал гравием, цементом, а затем залил водой. Позже выяснится, что женщина погибла не от удушья, а от падения в колодец.

Спустя два дня, 27 сентября, уфимец обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. Он рассказал, что 25-го числа забрал ее на автомобиле с базы отдыха рядом с селом Петровское, где она отдыхала с подругами. Спустя 100 метров в пути женщина якобы передумала, вышла из машины и пошла обратно. Эту версию следователи смогли опровергнуть.

– Пропавшая к своим подругам так и не вернулась, а автомобиль мужчины не останавливался вблизи базы, что шло вразрез с версией заявителя. А при допросе дочери пропавшей, последняя пояснила, что заметила обувь матери, в которой она была в день исчезновения, в их садовом доме уже после ее исчезновения, однако потом обувь пропала, – передали в СК РБ.

После предъявленных доказательств мужчина сознался в убийстве супруги и показал, где спрятал ее тело. Иглинский районный суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.