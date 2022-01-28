Марат Вахитов покинул должность начальника УФНС Башкирии

Марат Вахитов // фото: glavarb.ru

В башкирском Управлении Федеральной налоговой службы сменился начальник. Ведомство в качестве исполняющего обязанности возглавил Денис Марясев. Марат Вахитов, руководивший УФНС РБ на протяжении последних 11 лет, продолжит работу в структуре налоговой службы в Москве. Об этом 28 января сообщило «РБК-Уфа».

Денис Марясев // фото: УФНС РБ

Денису Марясеву 44 года. Он родом из Стерлитамака. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Налоговиком начал работать с 2001 года. С 2020-го занимал должность замначальника УФНС РБ.