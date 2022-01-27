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Происшествия27 января 2022 14:19

Начальник ГИБДД Башкирии назвал самые распространенные причины ДТП с погибшими и пострадавшими

За 2021 год в республике произошло более 3,8 тыс. таких дорожных аварий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в 2021 году произошло 3 835 ДТП, в которых пострадали 4 712 человек, еще 480 – погибли

В Башкирии в 2021 году произошло 3 835 ДТП, в которых пострадали 4 712 человек, еще 480 – погибли

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии в 2021 году произошло 3 835 ДТП, в которых пострадали 4 712 человек, еще 480 – погибли. На пресс-конференции в «Башинформе» 27 января начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов назвал самые распространенные причины таких дорожных инцидентов.

За прошлый год 611 аварий (или почти 16% от общего числа ДТП) случились из-за нарушения правил проезда перекрестков, 391 – по причине неправильного выбора дистанции. Еще 288 ДТП стали следствием нарушения правил проезда пешеходные переходов. Каждый пятый погибший в авариях в республике скончался при выезде на «встречку» – в регионе зарегистрировано 202 таких происшествия.

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