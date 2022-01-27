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Общество27 января 2022 13:03

Жена экс-министра обороны Анатолия Сердюкова откроет в Башкирии выставку

Экспозиция Евгении Васильевой называется «Бурзянская пчела»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В 2015 году Васильева была признана виновной в мошенничестве при продаже имущества Минобороны

В 2015 году Васильева была признана виновной в мошенничестве при продаже имущества Минобороны

Фото: Олег ЗОЛОТО

Евгения Васильева, супруга экс-министра обороны России, а ныне индустриального директора «Ростеха» Анатолия Сердюкова, откроет в Башкирии выставку «Бурзянская пчела». Экспозиция будет организована 1 февраля в Национальном музее республики. Проект художницы реализуется при поддержке Минкульта Башкирии, Факультета искусств МГУ и Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. Об этом 27 января сообщили «Регионы России».

Напомним, Васильева в 2015 году была приговорена к 5-летнему сроку за мошенничество при продаже имущества Минобороны. Непосредственно в тюрьме она пробыла не более трех месяцев, возместив государству 200-миллионный ущерб. После этого экс-чиновница активно занялась искусством.